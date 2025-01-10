В России начали принимать заявления от иностранцев о продлении сроков пребывания

ГУВМ МВД: начался прием заявлений от иностранцев о продлении пребывания в России

Органы внутренних дел России начали прием заявлений о продлении сроков пребывания от иностранных граждан, не имеющих документов для законного нахождения и работы на территории РФ. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел (ГУВМ МВД) Российской Федерации.

«С 1 января по 30 апреля 2025 года каждый иностранный гражданин, допустивший нарушение режима пребывания, обязан для урегулирования своего правового положения явиться в территориальный орган МВД России или обратиться в филиал ФГУП ПВС МВД России по месту своего нахождения», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в соответствии с Указом президента России Владимира Путина в отношении таких лиц не будут применяться меры, связанные с высылкой, помещением в специальные учреждения, а также с запретом на въезд. После прохождения вышеуказанных процедур иностранным гражданам будут выданы документы, дающие право находиться в России.

Если иностранцы, которые уже не имеют законного основания пребывать на территории РФ, не пройдут данную процедуру, их должны выслать с территории России и закрыть последующий въезд.

Ранее сообщалось, что более 80 тысяч иностранцев и лиц без гражданства принудительно выдворили из России в 2024 году за нарушение миграционных правил. Годом ранее число выдворенных мигрантов было в два раза меньше — порядка 44,2 тысячи человек. В 2022 году их число составило 26,6 тысячи.

