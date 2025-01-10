В России планируют снизить срок временной нетрудоспособности на 15%

Общий срок временной нетрудоспособности работающего гражданина планируют сократить на 15 процентов к 2030 году. Об этом говорится в едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, опубликованном на сайте правительства России.

«Ключевыми факторами и инструментами, способствующими достижению показателя, будут являться снижение уровня заболеваемости работающего населения за счет увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, регулярно проходящих диспансеризацию (профилактические осмотры), охваченных диспансерным наблюдением, систематически занимающихся физической культурой и спортом», — говорится в документе.

Также план предусматривает модернизацию центров наблюдения за здоровьем граждан и системы медицинской реабилитации.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщил, что на реализацию национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в России выделят 4,5 триллиона рублей.