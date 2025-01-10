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07:56, 10 января 2025Россия

В России связали активизацию ВСУ в Курской области с заседанием формата «Рамштайн»

«МК»: Зеленский перебросил резервы ВСУ в Курскую область из-за Рамштайна
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Активизация Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и переброска украинских резервов в российское приграничье связаны заседанием в формате «Рамштайн» в Германии. События связал «Московский Комсомолец» («МК»).

В беседе с изданием полковник в запасе Тимур Сыртланов отметил, что ВСУ будут пытаться наступать в Курской области в течение ближайших дней, вплоть до 20 января. Опрошенные эксперты отмечают, что решение президента Украины Владимира Зеленского об активизации боевых действий в российском приграничье связали с внешней политикой Киева.

Отмечается, что попытка наступления 5 января была отвлекающим маневром.

«Вэсэушники попытались провести разведку боем силами до двух ротных тактических групп. Они хотели с кондачка прорвать позиции вооруженных сил России, которые, кстати, готовились к отражению нападения, так как имелась информация о возможной попытке контрудара ВСУ в один из приграничных районов Курской области», — рассказал Сыртланов.

По его словам, до запланированной на 20 января инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, ВСУ будут пытаться дестабилизировать обстановку в приграничных областях России. Военный эксперт отметил, что после вступления в должность нового главы Белого дома, отношение Вашингтона к поддержке Украины может измениться.

Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе встречи контактной группы по поддержке Киева на немецкой военной базе Рамштайн заявил, что вторжение в Курскую область стало «одной из самых больших побед» украинской армии с начала специальной военной операции России.

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