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17:58, 10 января 2025Путешествия

В России усмотрели санкционное давление в новых рекомендациях ЕС по полетам

Росавиация: рекомендации EASA по полетам — это продолжение санкционного давления
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Росавиации усмотрели продолжение санкционного давления на российскую гражданскую авиацию в новых рекомендациях Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) для авиакомпаний из государств Евросоюза (ЕС) и других стран. Об этом в ведомстве рассказали агентству РБК.

Также там увидели в позиции EASA попытку сократить количество рейсов азиатских авиакомпаний в аэропорты Евросоюза. Это, как предполагают в Росавиации, поспособствует возвращению европейским компаниям конкурентного преимущества.

Кроме того, в агентстве назвали отечественную авиацию безопасной и отметили, что она «находится в общественном тренде».

Ранее EASA ужесточило рекомендации по использованию воздушного пространства России и призвало авиакомпании облетать практически всю европейскую часть страны. В частности, перевозчикам посоветовали воздержаться от выполнения рейсов «в затронутом российском небе к западу от 60-го меридиана восточной долготы на всех эшелонах полета». Речь идет о районах полетной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Самары.

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