В России захотели маркировать электронику для автомобилей

Минпромторг предложил маркировать автомобильную электронику с февраля 2025 года

Минпромторг России предложил маркировать автомобильные радиоэлектронные компоненты. Эксперимент по маркировке начнется с 28 февраля 2025 года, со ссылкой на проект постановления, сообщает газета «Известия».

В рамках постановления ведомство захотело маркировать счетчики числа оборотов, таксометры, счетчики пройденного расстояния в милях, спидометры и тахометры.

Помимо автомобильной электроники эксперимент по маркировке предложили с 31 мая 2025 года дополнить электронными системами доставки никотина и устройствами нагревания табака.

Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции запустили 1 декабря 2023 года. Изначально в список оборудования вошли светотехническая продукция и ее компоненты — например, розетки, проводники, лампы и фонари.

В ноябре 2024 года Минпромторг подготовил проект об эксперименте по маркировке автозапчастей. Ведомство согласовало с бизнесом номенклатуру продукции, которую охватит эксперимент. Поводом стал рост незаконного оборота смазочных материалов, автомобильных жидкостей и запчастей.

Эксперимент по маркировке отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей запустили с 1 июля 2024 года. Также глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал возможность задействовать маркировку автокомпонентов и запчастей.