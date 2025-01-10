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05:29, 10 января 2025Мир

В Сербии заявили об ожидании стратегического диалога с США

Премьер-министр Вучевич: Сербия ожидает стратегического диалога с США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сербия ожидает стратегического диалога с США и сближения в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявил премьер-министр республики Милош Вучевич, его слова приводит пресс-служба правительства.

«Сербия намерена обсуждать с США такие вопросы как экономика, энергетика, безопасность и кибербезопасность, обмен разведданными, контроль за миграцией и миграционными потоками, борьба с торговлей людьми и наркотиками. Все эти направления представляют взаимный интерес в двусторонних отношениях Сербии и Соединенных Штатов», — подчеркнул Вучевич.

Ранее начальник Генерального штаба армии Сербии генерал Милан Мойсилович заявил, что Белград расторг несколько контрактов с Москвой по поставкам вооружения. Он назвал продолжение сотрудничества по этим договорам на текущий момент невозможным.

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