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07:42, 10 января 2025Мир

В Северной Корее добавили русский язык в описание почтовых марок

«Енхап»: Почтовая корпорация КНДР добавила русский язык в описание марок
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Почтовая корпорация КНДР включила с 1 января 2025 года описание марок на русском языке в брошюры, посвященные новым выпускам. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Енхап».

В частности, речь идет о марках, которые станут доступны 20 января. Они посвящены победе команды Северной Кореи на Чемпионате мира по футболу среди девушек до 20 лет в прошлом году. Уточняется, что текст переведен на четыре языка — корейском, китайском, английском и русском.

Подчеркивается, что русский язык в описании марок в брошюре, предположительно, появился впервые. Его не было в уведомлении о марках, посвященных году дружбы между Россией и КНДР в 2015 году.

Ранее стало известно, что в Северной Корее полюбили песню в исполнении жен участников специальной военной операции (СВО) «Довоюй, родной». Композиция впервые была исполнена не только на русском, но и на корейском языках на концерте, который прошел в конце ноября по случаю официального визита в КНДР министра обороны России Андрея Белоусова.

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