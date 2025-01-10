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13:00, 10 января 2025Экономика

В Судане начались протесты из-за напечатанных в России банкнот

Reuters: Многие жители Судана не смогли получить банкноты, напечатанные в РФ
Кирилл Луцюк

Фото: Umit Bektas / Reuters

Часть жителей Судана начали протестовать, так как они не могут получить новые банкноты, напечатанные в России. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, решение местного правительства ввести в оборот новые банкноты привело к росту банковских вкладов, а армия получила ресурсы для финансирования новых расходов. Однако есть мнение, что такая реформа исключила из финансового сектора миллионы людей, проживающих на территории страны, которую контролируют так называемые Силы быстрого реагирования (RSF). Сбережения этих граждан стали бесполезными.

Более того, протесты прокатились даже по фактической столице африканской страны — Порт-Судану. Оказалось, что у многих людей по-прежнему нет документов, удостоверяющих личность, необходимых для открытия банковского счета, и смартфонов для онлайн-переводов.

Ранее исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Судана Хусейн Аль-Хадж заявил, что именно Россия может сыграть ключевую роль в завершении конфликта в этой африканской стране. Свою мысль он обосновал большим влиянием Москвы в Африке.

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