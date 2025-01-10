Генпрокуратура Узбекистана подтвердила арест обвиняемых в отравлении россиян

В Узбекистане арестовали четырех обвиняемых по делу об отравлении граждан РФ

В Узбекистане четырех человек арестовали по делу об отравлении двух россиян в ташкентской гостинице в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры республики, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что следствие продолжается в отношении четырех лиц, обвиняемых в отравлении российской журналистки Инессы Паперной и других граждан России.

Ранее местный портал kun.uz. сообщил о раскрытии новых подробностей в деле этого отравления. В судебных документах говорится, что владелец гостиницы Karaman Palace Hotel вместе с продавцами отопительных котлов и сантехником установили в здании оборудование, отработавшее срок эксплуатации.