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12:56, 10 января 2025Путешествия

Раскрыты новые подробности в деле об отравлении российской журналистки в Узбекистане

Четырех фигурантов дела об отравлении россиянки в Узбекистане взяли под стражу
Алина Черненко

Фото: ArtEvent ET / Shutterstock / Fotodom

Четырех фигурантов уголовного дела об отравлении российской журналистки Инессы Паперной в Узбекистане взяли под стражу. Новые подробности истории раскрыл местный портал kun.uz.

Уточняется, что среди задержанных оказались владелец ташкентского отеля Karaman Palace Hotel, где произошла трагедия, два продавца устаревшего отопительного котла и сантехник, установивший его с нарушениями. По данным источника издания, близкого к следствию, им предъявили обвинения в производстве, хранении, перевозке или сбыте товаров, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Всех четверых заключили под стражу.

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В судебных документах говорится, что владелец Karaman Palace Hotel вместе с продавцами отопительных котлов и сантехником установили в отеле оборудование, отработавшее срок эксплуатации. Помимо этого, у котла был удален сифон из системы отвода конденсата. Более того, дымоходы газового оборудования были установлены с нарушениями.

Журналистку Инессу Паперную и ее друга Максима Радченко нашли без признаков жизни в номере отеля в Ташкенте в октябре. По предварительной версии, россияне могли отравиться газом, который попал в комнаты через вентиляцию после чистки бассейна.

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