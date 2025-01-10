Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:30, 10 января 2025Бывший СССР

В ВСУ назвали очень сложной ситуацию на дзержинском направлении в ДНР

В ВСУ заявили, что ситуация на дзержинском направлении является очень сложной
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Заместитель командира штурмового полка «Сафари» национальной полиции Украины «Лють» Богдан Кушнир заявил, что ситуация на дзержинском направлении является очень сложной для украинских войск. Слова военного передает РИА Новости.

«Ситуация очень сложная. По всей линии разграничения, основное внимание приковано к большим городам», — сообщил Кушнир.

По его словам, ВС России активно наступает в районе Дзержинска (украинское название — Торецк) Донецкой народной республики (ДНР), а город практически разрушен.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные почти зачистили Дзержинск. По его информации, небольшой гарнизон ВСУ располагается в шахте «Торецкая».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал число участвующих в операции ВСУ в Курске солдат

      Спор с мужем о политике стоил жизни жительнице Херсонской области

      В статуе из знаменитой церкви нашли 800 старинных монет

      Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы

      Россия отправила ЕС десятки тысяч тонн дефицитного товара

      На Украине удивились словам Трампа о встрече с Путиным

      «Калашников» нарастил производство станков

      Власти Украины решили дожидаться сильного удара по российской экономике

      Названы самые модные кроссовки на 2025 год

      Суд арестовал на три месяца поджегшего дом с людьми в российском регионе иностранца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше