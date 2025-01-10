В ВСУ назвали очень сложной ситуацию на дзержинском направлении в ДНР

В ВСУ заявили, что ситуация на дзержинском направлении является очень сложной

Заместитель командира штурмового полка «Сафари» национальной полиции Украины «Лють» Богдан Кушнир заявил, что ситуация на дзержинском направлении является очень сложной для украинских войск. Слова военного передает РИА Новости.

«Ситуация очень сложная. По всей линии разграничения, основное внимание приковано к большим городам», — сообщил Кушнир.

По его словам, ВС России активно наступает в районе Дзержинска (украинское название — Торецк) Донецкой народной республики (ДНР), а город практически разрушен.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные почти зачистили Дзержинск. По его информации, небольшой гарнизон ВСУ располагается в шахте «Торецкая».