Бакальчук проиграл суд об отмене передачи Wildberries в компанию РВБ

Муж основательницы WB Бакальчук проиграл суд по делу о передаче активов компании

Арбитражный суд Московской области отказал супругу основательницы Wildberries Татьяны Ким Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска, в котором он требовал признать недействительной передачу активов маркетплейса в объединенную компанию РВБ. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает РИА Новости.

Бакальчук настаивал на том, что сделка была направлена на причинение вреда Wildberries и ему лично, однако суд не нашел подтверждений этим аргументам. В документе отмечается, что истец не предоставил необходимых доказательств своим словам.

Поскольку Ким принадлежит 99 процентов в уставном капитале ООО «Вайлдберриз», а Бакальчуку — один процент, то сделка признана законной.

Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении в РВБ в июне этого года. Генеральным директором новой компании стал исполнительный директор группы Russ Роберт Мирзоян.

До этого Ким рассказывала, что Бакальчук пытался тайно отобрать у нее Wildberries в 2017 году, когда она находилась в декрете. Предпринимательница указывала, что смогла узнать о ситуации с помощью сотрудников бухгалтерии.

