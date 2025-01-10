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10:23, 10 января 2025Экономика

Бакальчук проиграл суд об отмене передачи Wildberries в компанию РВБ

Муж основательницы WB Бакальчук проиграл суд по делу о передаче активов компании
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Арбитражный суд Московской области отказал супругу основательницы Wildberries Татьяны Ким Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска, в котором он требовал признать недействительной передачу активов маркетплейса в объединенную компанию РВБ. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает РИА Новости.

Бакальчук настаивал на том, что сделка была направлена на причинение вреда Wildberries и ему лично, однако суд не нашел подтверждений этим аргументам. В документе отмечается, что истец не предоставил необходимых доказательств своим словам.

Поскольку Ким принадлежит 99 процентов в уставном капитале ООО «Вайлдберриз», а Бакальчуку — один процент, то сделка признана законной.

Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении в РВБ в июне этого года. Генеральным директором новой компании стал исполнительный директор группы Russ Роберт Мирзоян.

До этого Ким рассказывала, что Бакальчук пытался тайно отобрать у нее Wildberries в 2017 году, когда она находилась в декрете. Предпринимательница указывала, что смогла узнать о ситуации с помощью сотрудников бухгалтерии.

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