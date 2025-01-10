Власти Украины решили дожидаться сильного удара по российской экономике

Глава офиса президента Украины Ермак сообщил об ожидании удара по экономике РФ

Власти Украины сообщили об ожидании удара по экономике России. Соответствующее заявление сделал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Будет сильнейший удар по российской экономике. Ждем», — написал Ермак.

О каком ударе по экономике РФ идет речь, глава офиса украинского президента не рассказал. Когда он произойдет, Ермак также раскрывать не стал.

10 января стало известно о получении Украиной транша в размере 3 миллиардов евро от замороженных российских активов. Информацию об этом подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.