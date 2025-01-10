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17:45, 10 января 2025Бывший СССР

Власти Украины решили дожидаться сильного удара по российской экономике

Глава офиса президента Украины Ермак сообщил об ожидании удара по экономике РФ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ida Marie Odgaard / Reuters

Власти Украины сообщили об ожидании удара по экономике России. Соответствующее заявление сделал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Будет сильнейший удар по российской экономике. Ждем», — написал Ермак.

О каком ударе по экономике РФ идет речь, глава офиса украинского президента не рассказал. Когда он произойдет, Ермак также раскрывать не стал.

10 января стало известно о получении Украиной транша в размере 3 миллиардов евро от замороженных российских активов. Информацию об этом подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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