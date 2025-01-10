Власти Украины решили дожидаться сильного удара по российской экономике

Власти Украины сообщили об ожидании удара по экономике России. Соответствующее заявление сделал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
«Будет сильнейший удар по российской экономике. Ждем», — написал Ермак.
О каком ударе по экономике РФ идет речь, глава офиса украинского президента не рассказал. Когда он произойдет, Ермак также раскрывать не стал.
10 января стало известно о получении Украиной транша в размере 3 миллиардов евро от замороженных российских активов. Информацию об этом подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.