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07:07, 10 января 2025Мир

Япония сняла санкции с матери Пригожина

Кабмин Японии снял санкции с матери основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина Виолетты
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Японское правительство объявило об исключении из санкционного списка восьми человек, в их числе — Виолетта Пригожина, мать российского бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Решение принял кабинет министров страны, об этом говорится в официальном пресс-релизе МИД Японии.

«Из санкционных списков исключены восемь человек, в том числе Виолетта Пригожина», — указано в документе. В списке тех, с кого сняли санкции, оказались также двое военных ВС РФ Олег Цоков и Георгий Шуваев, они исключены посмертно.

Кроме того, страна ввела санкции в отношении трех российских банков, а также 29 юридических лиц и 11 физических лиц. Меры в отношении финансовых организаций вступят в силу с 9 февраля этого года.

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