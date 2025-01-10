Япония сняла санкции с матери Пригожина

Кабмин Японии снял санкции с матери основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина Виолетты

Японское правительство объявило об исключении из санкционного списка восьми человек, в их числе — Виолетта Пригожина, мать российского бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Решение принял кабинет министров страны, об этом говорится в официальном пресс-релизе МИД Японии.

«Из санкционных списков исключены восемь человек, в том числе Виолетта Пригожина», — указано в документе. В списке тех, с кого сняли санкции, оказались также двое военных ВС РФ Олег Цоков и Георгий Шуваев, они исключены посмертно.

Кроме того, страна ввела санкции в отношении трех российских банков, а также 29 юридических лиц и 11 физических лиц. Меры в отношении финансовых организаций вступят в силу с 9 февраля этого года.