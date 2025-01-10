Жена пилота назвала два худших наряда для аэропорта

NYP: лучше не приезжать в аэропорт в нарядах с блестящими пайетками

Популярная блогерша назвала два худших наряда для поездки в аэропорт. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

Жена пилота Лори, которая регулярно делится советами по поводу путешествий, перечислила неподходящие для аэропорта предметы гардероба. В первую очередь инфлюэнсер призвала не завязывать на бедра рубашки, толстовки и другие вещи, поскольку их обяжут снять для прохождения контроля. «Вы попросту потеряете время», — заверила она.

Кроме того, лучше не приезжать в аэропорт в одежде с блестящими пайетками, поскольку на них часто реагируют сканеры, из-за чего сотрудники могут отправить пассажира на повторную проверку. «Поверьте, так можно опоздать на рейс, что случилось со мной однажды в Рождество», — подытожила супруга пилота.

В декабре опытная путешественница предостерегла туристов от нескольких покупок в дьюти-фри.