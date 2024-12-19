Опытная путешественница предостерегла туристов от нескольких покупок в дьюти-фри

Опытная российская путешественница рассказала, какие покупки не стоит совершать в магазинах дьюти-фри. Своим мнением она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«Дьюти-фри — это не волшебная страна, где все дешево и выгодно. Это обычные магазины, которые хотят заработать на туристах», — предостерегла россиянка.

По ее словам, цены на сладости в аэропортах всегда сильно завышены, так же как на местные деликатесы. И хотя в магазинах беспошлинной торговли бывают интересные акции на эксклюзивный алкоголь, косметику и парфюмерию, покупать эти товары автор посоветовала с осторожностью. «Прежде чем оплачивать покупку, проверьте, а не сможете ли вы то же самое купить в обычном магазине», — заключила она.

Блогерша также назвала сувениры из дьюти-фри штампованными и бездушными. «Лучше купите их на местных рынках или в небольших лавочках, — отметила она. — Там вы найдете что-то действительно уникальное, интересное и по адекватной цене».

Кроме того, туристка не рекомендовала покупать в аэропортах технику из-за невозможности починить ее по гарантии, солнечные очки, одежду и товары для путешествий.

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