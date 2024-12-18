Кардиолог перечислила способы облегчить долгий перелет

Кардиолог Палаткина: для длительного перелета нужно надевать свободную одежду

Длящиеся больше шести часов авиаперелеты могут быть опасны для людей с хроническими болезнями, причем особенно опасны они для тех, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, предупредила врач-кардиолог Людмила Палаткина. Способы облегчить длительный перелет она перечислила в беседе с Life.

Чтобы лучше чувствовать себя во время полетов, Палаткина порекомендовала надевать в самолет свободную, не стесняющую движений одежду без тугих поясов и ремней, нарушающих кровообращение.

Долгое пребывание в одной позе, особенно нога на ногу, может привести к тромбозу вен нижних конечностей, поэтому хотя бы раз в час необходимо вставать из сидячего положения и прогуливаться по салону, добавила она. Людям с факторами риска развития тромбоза — пожилым, курящим, людям с избыточным весом или недавно перенесшим операцию — нужно будет использовать компрессионные чулки.

Каждый час Палаткина посоветовала выпивать стакан чистой воды — 200-250 миллилитров. От кофе и алкоголя перед полетом и во время него она рекомендует отказаться. Кардиолог также посоветовала не употреблять в самолете снотворные препараты, поскольку сон в неудобной позе может повысить риск развития тромбоза.

Кроме того, она призвала людей с хроническими заболеваниями перед долгим полетом заранее проконсультироваться с лечащим врачом и взять с собой все необходимые лекарства.

При ухудшении самочувствия следует незамедлительно обратиться к бортпроводнику. Ответственное отношение к планированию авиаперелета, особенно длительного, и соблюдение простых правил поведения во время полета — залог комфортного, безопасного и приятного путешествия

Людмила Палаткина врач-кардиолог

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