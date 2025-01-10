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00:30, 10 января 2025Из жизни

Женщина обокрала мужа ради побега и свадьбы с возлюбленным из соцсетей

Женщина из Индии украла деньги у мужа, чтобы выйти замуж за другого мужчину
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Замужняя женщина из Индии встретила мужчину в соцсетях и сбежала, чтобы сыграть с ним свадьбу. Об этом пишет India Today.

Жительница штата Джамму и Кашмир по имени Абирал вышла замуж за Винода Кумара из Мохали, штат Пенджаб, в 2017 году. После семи лет брака Абирал познакомилась в социальных сетях с мужчиной по имени Файзан Ахмед и влюбилась в него. Не в силах противиться чувствам, она решила совершить побег, чтобы встретиться с возлюбленным и выйти за него замуж.

После того как Абирал сбежала, Кумар обнаружил, что она не только сыграла свадьбу с другим, но и обокрала первого мужа. Он подал заявление в полицию. Кумар рассказал правоохранителям, что Ахмед ввел в заблуждение Абирал, заставив ее разрушить брак и украсть из дома ценности на сумму 500 тысяч рупий, включая золото, мобильный телефон и наличные деньги.

В настоящее время идет следствие.

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