Женщина обокрала мужа ради побега и свадьбы с возлюбленным из соцсетей

Женщина из Индии украла деньги у мужа, чтобы выйти замуж за другого мужчину

Замужняя женщина из Индии встретила мужчину в соцсетях и сбежала, чтобы сыграть с ним свадьбу. Об этом пишет India Today.

Жительница штата Джамму и Кашмир по имени Абирал вышла замуж за Винода Кумара из Мохали, штат Пенджаб, в 2017 году. После семи лет брака Абирал познакомилась в социальных сетях с мужчиной по имени Файзан Ахмед и влюбилась в него. Не в силах противиться чувствам, она решила совершить побег, чтобы встретиться с возлюбленным и выйти за него замуж.

После того как Абирал сбежала, Кумар обнаружил, что она не только сыграла свадьбу с другим, но и обокрала первого мужа. Он подал заявление в полицию. Кумар рассказал правоохранителям, что Ахмед ввел в заблуждение Абирал, заставив ее разрушить брак и украсть из дома ценности на сумму 500 тысяч рупий, включая золото, мобильный телефон и наличные деньги.

В настоящее время идет следствие.

Ранее в индийском штате Одиша арестовали мужчину, который завел пять жен и сделал предложение еще 49 женщинам. Индиец обманывал пострадавших на сайте знакомств, выдавая себя за разведчика.