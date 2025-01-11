11 января в России отмечается день заповедников и национальных парков. В мире сегодня вспоминают о том, как важно благодарить друг друга, а также о недопустимости дискриминации на работе. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 11 января 2025 года в России и в других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в России
День заповедников и национальных парков России
11 января 1917 года был учрежден первый российский государственный заповедник — Баргузинский. Сегодня в РФ насчитывается уже 102 заповедника и 42 национальных парка, общая площадь которых составляет примерно 203 миллиона гектаров.
Праздники в мире 11 января
Международный день «спасибо»
Согласно Оксфордскому словарю, английское слово thank you появилось, предположительно, в 1150-1500 годах. Считается, что оно произошло от древнеанглийского þanc, что означает «мысль», «благосклонность», «удовольствие». Французское merci имеет латинские корни и происходит от слова mercedem, что можно перевести как «плата за работу» или «вознаграждение». В русском языке слово «спасибо» появилось примерно в XVI веке. Считается, что оно произошло от словосочетания «спаси Бог».
Международный день равенства на работе
Этот праздник отмечается неофициально с 2017 года. Впервые его отпраздновали в Великобритании — там прошли лекции о недопустимости дискриминации на работе по половому, расовому, социальному и иным признакам. Позже идею подхватили и во многих других странах.
Какие еще праздники отмечают в мире 11 января
- Всемирный день скетчноутинга;
- День тайного приятеля;
- День собаки в Японии.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти 14 тысяч младенцев, загубленных в Вифлееме
Согласно преданию, когда царь Иудеи Ирод узнал о рождении Христа, он увидел в нем соперника и отдал приказ убить всех младенцев в Вифлееме — подразумевая, что одним из них окажется Спаситель. Но Иисус с Марией и Иосифом Обручником успели скрыться, а 14 тысяч детей стали первыми мучениками за Христа.
Какие еще церковные праздники отмечают 11 января
- День памяти преподобного Маркелла Апамейского;
- День памяти преподобного Василиска Туринского, Сибирского;
- Попразднство Рождества Христова.
Приметы на 11 января
11 января по народному календарю — Страшной день. Считалось, что в это время по земле бродит нечистая сила, поэтому после захода солнца без особой надобности из дома старались не выходить.
- Звезды на небе сверкают ярко — к морозам.
- Солнце село в туман — к метели.
- Окна запотели — к оттепели.
Кто родился 11 января
Андрей Малахов (53 года)
Российский телеведущий и шоумен. Широкую известность ему принесла программа «Большая стирка». Позже Малахов вел одни из самых рейтинговых шоу отечественного ТВ — «Пять вечеров», «Пусть говорят», «Прямой эфир», «Сегодня вечером», «Привет, Андрей!».
Константин Хабенский (53 года)
Российский актер, кинорежиссер и общественный деятель. Художественный руководитель МХТ имени Чехова. Широкому зрителю Хабенский известен по ролям в картинах «Ночной дозор», «Географ глобус пропил», «Адмиралъ», сериалах «Метод», «Статский советник», «Есенин» и многих других проектах.
Кто еще родился 11 января
- Анна Руднева (35 лет) — российская певица и актриса, бывшая солистка группы «Ранетки»;
- Нина Корниенко (82 года) — советская и российская актриса;
- Сергей Аморалов (46 лет) — российский певец и автор песен, солист группы «Отпетые мошенники».