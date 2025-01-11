Байдена уличили в желании повысить цены на энергию с помощью санкций

Политолог Кошкович: Байден хочет повысить цены на энергию через санкции

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что новые санкции против российского энергосектора, введенные действующим президентом США Джо Байденом, приведут к всеобщему росту цен на энергию. Такое мнение он выразил в соцсети X.

«Сегодняшние санкции Байдена призваны вызвать рост цен на энергию для всех, вполне себе включая американцев», — отметил политолог.

Кошкович считает, что действующий президент сознательно ждал с введением серьезных ограничений до окончания президентских выборов. В результате все негативные последствия санкционной политики Байдена теперь будут решать его преемник Дональд Трамп.

Ранее две российские нефтяные компании, «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» со своими «дочками» попали под блокирующие санкции США. Под ограничения попали нефтеперерабатывающие заводы «Газпромнефти» (Московский, Омский) и ее зарубежные структуры в Таджикистане и Сербии. Кроме них в новый санкционный список попали также «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование» — за страхование судов, перевозящих российское сырье.