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07:54, 11 января 2025Мир

Власти Калифорнии потребовали объяснить пустое водохранилище

Губернатор Калифорнии призвал объяснить пустое водохранилище во время пожаров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Nick Ut / Global Look Press

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал провести независимое расследование из-за сообщений об опустошенном водохранилище на фоне бушующих в штате лесных пожаров. Об этом он написал в социальной сети X.

Власти заявили, что у штата должны быть ресурсы для борьбы с катастрофическими пожарами. «Нам нужны ответы, чтобы убедиться, что подобное больше не повторится», — написал Ньюсом.

Он прикрепил к посту официальное письмо и потребовал расследовать отсутствие давления в пожарных гидрантах. Оно адресовано главному исполнительному директору департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса (LADWP) Дженисс Киньонес и Марку Пестрелле — руководителю муниципальной службы общественных работ в США Los Angeles County Public Works.

Ранее сообщалось, что проблемы с водой в пожарных гидрантах охваченного лесными пожарами Лос-Анджелеса произошли из-за огромной нагрузки на систему водоснабжения.

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