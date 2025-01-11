Раскрыта причина дефицита воды в Лос-Анджелесе

Дефицит воды в пожарных гидрантах Лос-Анджелеса был вызван перегрузкой систем

Проблемы с водой в пожарных гидрантах охваченного лесными пожарами Лос-Анджелеса произошли из-за огромной нагрузки на систему водоснабжения. Об этом сообщила глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям при Министерстве внутренней безопасности США Диэнн Крисуэлл, передает ТАСС.

«Как мне сообщили, это была перегрузка системы», — заявила Крисуэлл, отвечая на вопрос о причинах, по которым Лос-Анджелес столкнулся с дефицитом воды в пожарных гидрантах.

Она добавила, что одновременно произошло много пожаров, поэтому множество пожарных расчетов задействовали систему водоснабжения для тушения этих пожаров, и это привело к значительной нагрузке на систему.

Ранее американская компания AccuWeather, которая занимается прогнозированием погоды, оценила ущерб от вспыхнувших пожаров в Лос-Анджелесе в 135-150 миллиардов долларов. Ее представитель Билл Уэйделл указал на то, что, по прогнозам метеорологов, на следующей неделе в Калифорнии ожидается сильный ветер и, как следствие, повышенный риск пожаров.