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00:00, 12 января 2025Бывший СССР

Киев подвергся налету беспилотников

«Страна»: Киев подвергся налету беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев подвергся налету беспилотников. Об этом сообщает издание «Страна».

Сейчас в украинской столице слышна работа систем противовоздушной обороны (ПВО). О последствиях атаки не сообщается.

Администрация Киева объявляла воздушную тревогу, однако за полчаса до удара угроза была отменена и сирены замолчали.

10 января глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о поставках Киеву с начала российской спецоперации систем ПВО, беспилотников, реактивных систем залпового огня HIMARS. Онднако, признал он, никакие отдельно взятые системы вооружений не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить ситуацию.

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