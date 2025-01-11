Киев подвергся налету беспилотников. Об этом сообщает издание «Страна».
Сейчас в украинской столице слышна работа систем противовоздушной обороны (ПВО). О последствиях атаки не сообщается.
Администрация Киева объявляла воздушную тревогу, однако за полчаса до удара угроза была отменена и сирены замолчали.
10 января глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о поставках Киеву с начала российской спецоперации систем ПВО, беспилотников, реактивных систем залпового огня HIMARS. Онднако, признал он, никакие отдельно взятые системы вооружений не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить ситуацию.