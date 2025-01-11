На Украине спрогнозировали реакцию Трампа на провалы ВСУ

Экс-полковник СБУ Стариков: Трамп урежет расходы по Украине из-за неудач ВСУ

Избранный президент США Дональд Трамп сократит финансовую помощь Украине из-за ее неудач на поле боя. Об этом предупредил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «ПолитЭксперт».

Он отметил, что украинская армия ежедневно теряет контроль над территориями, поэтому ее финансирование бессмысленно. «Трамп оценивает по-другому, он ведь не политик, он — бизнесмен. Он думает: а зачем деньги кидать туда, где ничего нет?» — пояснил Стариков.

Ранее стало известно, что ни одна страна НАТО не захотела возглавлять группу по оказанию военной помощи Украине вместо США в случае, если Трамп резко сократит поддержку Киева. Сообщалось, что уходящая американская администрация Джо Байдена активно ищет себе замену среди ряда европейских стран, включая Великобританию и Германию.