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14:13, 11 января 2025Бывший СССР

Названа главная причина больших потерь ВСУ

Волонтер Берлинская: ВСУ несут большие потери из-за некачественных боеприпасов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут большие потери в ходе боевых действий против России из-за некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Об этом в своем Telegram-канале написала основательница Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.

Самодельные взрывные устройства, подчеркнула она, «в лучшем случае отрывают руки и обжигают лицо» украинским солдатам. Нередко подобные инциденты также приводят к слепоте военных. «Большая часть потерь наших военных из-за некачественных боеприпасов и СВУ», — посетовала волонтер. На этом фоне Берлинская призвала министра обороны Украины Рустема Умерова усилить контроль за поставляемые в местную армию боеприпасы.

Ранее о проблеме некачественных боеприпасов в украинской армии заявил бывший советник Министерства обороны республики Юрий Бутусов. По его словам, поставки бракованных снарядов происходят до сих пор. Как отметил Бутусов, ответственность за подобные инциденты лежит в том числе на министре стратегической промышленности Германе Сметанине.

Экс-советник Минобороны добавил, что бракованные снаряды массово поставляются украинским минометчикам из 151-й, 155-й и 59-й бригад. Это обстоятельство лишь ослабляет боевой потенциал украинской армии. «Никто эти мины не забирает и не меняет, производство брака продолжается», — заключил Бутусов.

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