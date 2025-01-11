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00:17, 11 января 2025Мир

В США трем россиянам предъявили обвинение за отмывание денег

Минюст США: трем россиянам предъявлено обвинение за отмывание денег
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Трем российским гражданам в США предъявили обвинение за отмывание денег через якобы их участие в управлении криптовалютными миксерами Blender.io и Sinbad.io. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минюст США.

Во вторник, 7 января, Федеральное большое жюри в северном округе Джорджии вынесло обвинительное заключение, отметило ведомство.

«Предъявлены обвинения трем гражданам России за их участие в управлении сервисами смешивания криптовалют Blender.io и Sinbad.io», — говорится в сообщении.

Роман Остапенко и Александр Олейник были арестованы 1 декабря 2024 года. Третий обвиняемый, Антон Тарасов, остается на свободе. Каждому из россиян грозит до 25 лет лишения свободы по двум пунктам обвинения, отметил Минюст.

Ранее в США арестовали гражданина России Павла Кублицкого, которого обвиняют в хакерской деятельности.

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