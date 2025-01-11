Группа из 16 пленных солдат ВСУ заявила о бросившем их на убой командовании

Шестнадцать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении, принявшие решение сдаться, рассказали, как командование «бросило их на убой». Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве обороны России.

Один из пленных солдат уточнил, что 21 декабря попал на кураховское направление. Мобилизованных отправили в здание завода, где они находились пока было тихо. Ближе к 6 января начались боевые действия, отметил военнопленный.

«Мы понимаем, что мы не справимся, мы не обучены, мы обычные ребята с завода, Нам сказали: "тремайтесь, поддержки не дают"», — вспоминает он. По словам бойца ВСУ, после сброса с дрона листовок с призывом к сдаче в плен, украинские военные решили сложить оружие, чтобы вернуться к семьям и сохранить свои жизни.

Ранее пленный солдат ВСУ Владимир Вольский рассказал, что на Украине большинство заключенных были отправлены на фронт. По его словам, в колониях осталось очень мало людей.