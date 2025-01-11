Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:21, 11 января 2025Бывший СССР

Пленные бойцы ВСУ рассказали о бросившем их на убой командовании

Группа из 16 пленных солдат ВСУ заявила о бросившем их на убой командовании
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Шестнадцать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении, принявшие решение сдаться, рассказали, как командование «бросило их на убой». Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве обороны России.

Один из пленных солдат уточнил, что 21 декабря попал на кураховское направление. Мобилизованных отправили в здание завода, где они находились пока было тихо. Ближе к 6 января начались боевые действия, отметил военнопленный.

«Мы понимаем, что мы не справимся, мы не обучены, мы обычные ребята с завода, Нам сказали: "тремайтесь, поддержки не дают"», — вспоминает он. По словам бойца ВСУ, после сброса с дрона листовок с призывом к сдаче в плен, украинские военные решили сложить оружие, чтобы вернуться к семьям и сохранить свои жизни.

Ранее пленный солдат ВСУ Владимир Вольский рассказал, что на Украине большинство заключенных были отправлены на фронт. По его словам, в колониях осталось очень мало людей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Переговоров не будет». В Монголии проходит масштабная акция протеста. Чего добиваются демонстранты?

      В Дании предложили обратиться к России для защиты Гренландии от США

      В США назвали позором выплату налогов американскими компаниями в бюджет России

      Спецпосланник Трампа по Украине приехал в Париж после переноса визита в Киев

      Ватикан разрешил геям становиться священниками при одном условии

      Пленные бойцы ВСУ рассказали о бросившем их на убой командовании

      На Украине спрогнозировали реакцию Трампа на провалы ВСУ

      Президент Словакии отказался ехать на Украину

      США стали крупнейшим иностранным налогоплательщиком в России

      Губерниев одной фразой ответил назвавшему русских примитивной нацией чешскому хоккеисту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше