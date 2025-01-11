Сенатор Пушков связал слова Цукерберга с либеральной диктатурой в США

Глава американской компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марк Цукерберг «переобулся» после победы на выборах избранного президента США Дональда Трампа, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом он отреагировал на заявление Цукерберга о том, что в Белом доме требовали удалить мем про ковид, а также на утверждения, что после первой победы Трампа в 2016 демократы начали требовать «политическую цензуру».

«Цукерберг, переметнувшийся на сторону Трампа, подтверждает то, о чем многие знали или догадывались. А именно, что в СМИ США царила и во многом продолжает царить либеральная диктатура. В Европе дела еще хуже», — сказал он.

Ранее Марк Цукерберг заявил о завершении программы проверки фактов и снятии ограничений на высказывания в социальных сетях Meta. По его словам, на площадках компании пришло время «восстановить свободу выражения». Цукерберг признал, что действующие методы модерации контента «зашли слишком далеко».