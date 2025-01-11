Раскрыто условие дополнительной индексации страховых пенсий россиян 1 февраля

Депутат Бессараб: Россиянам доиндексируют пенсии с февраля при росте инфляции

Депутат Светлана Бессараб раскрыла, что страховые пенсии россиян могут дополнительно проиндексировать с 1 февраля, если годовая инфляция превысит прогнозное значение. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Москва 24».

«Если (а все показывает, что так и будет) годовая инфляция превысит прогнозное значение, то правительство как раз наделено полномочиями провести доиндексацию», — отметила депутат.

Ранее стало известно, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в 2025 году планирует повторно внести на рассмотрение законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров. По его мнению, выплата позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны властей.