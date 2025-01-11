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10:26, 11 января 2025Силовые структуры

Российский суд взыскал с Национального центра Украины миллион рублей

Суд взыскал миллион рублей с Национального культурного центра Украины в Москве
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Public domain / Wikipedia

Российский суд взыскал почти миллион рублей с некоммерческой организации «Национальный культурный центр Украины в Москве». Об этом сообщает РИА Новости.

Иск о взыскании неосновательного обогащения в форме сбережения денежных средств в результате использования земельного участка по назначению, не связанному с целевым, подал департамент городского имущества Москвы. Решение, вынесенное в августе, уже вступило в силу.

Центр был закрыт в 2022 году. В 2024 году президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной о работе информационно-культурных центров, предусматривавшее создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве.

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