Руководство Meta решило отказаться от тампонов в мужских туалетах своих офисов

Руководство компании Meta решило убрать из мужских туалетов в офисах тампоны

Руководство компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) решило убрать из мужских туалетов в офисах тампоны. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на сотрудников компании.

Тампоны, которые находились в туалетах компании, предназначались для «небинарных персон» и трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России). Кроме того, компания удалила соответствующие «темы», которые позволяли в мессенджерах Meta менять фон в чатах.

Некоторые сотрудники компании восприняли положительно предложенные руководством изменения. Другие же заявили, что им «стыдно работать в Meta». Американское издание назвало изменения в компании подготовкой к «эре Трампа».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране будут признаваться только два пола — мужской и женский.