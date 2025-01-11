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15:31, 11 января 2025Интернет и СМИ

Руководство Meta решило отказаться от тампонов в мужских туалетах своих офисов

Руководство компании Meta решило убрать из мужских туалетов в офисах тампоны
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Bill45 / Shutterstock / Fotodom  

Руководство компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) решило убрать из мужских туалетов в офисах тампоны. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на сотрудников компании.

Тампоны, которые находились в туалетах компании, предназначались для «небинарных персон» и трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России). Кроме того, компания удалила соответствующие «темы», которые позволяли в мессенджерах Meta менять фон в чатах.

Некоторые сотрудники компании восприняли положительно предложенные руководством изменения. Другие же заявили, что им «стыдно работать в Meta». Американское издание назвало изменения в компании подготовкой к «эре Трампа».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране будут признаваться только два пола — мужской и женский.

ЖЗЛ
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