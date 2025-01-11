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00:41, 11 января 2025Мир

Стало известно о возможном взломе отслеживающей сотни тысяч смартфонов компании из США

NBC News: Отслеживающая смартфоны компания из США взломана якобы хакерами России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

База данных американской компании Gravy Analytics, которую ранее обвиняли в незаконном сборе данных с телефонов сотен тысяч американцев, была взломана и похищена якобы российскими хакерами, потребовавшими за нее выкуп. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на экспертов и источники.

В сообщении телеканала говорится, что Gravy Analytics и ее дочерняя компания Venntel в декабре были обвинены в незаконном сборе данных о местоположении жителей США без их ведома или получения надлежащего юридического согласия, и последующей продаже их маркетинговым агентствам.

NBC сообщил, что ранее на форуме XSS некий хакер заявил на русском языке о взломе Gravy и выложил 17 терабайт данных в качестве доказательства, требуя выкуп за нераспространение оставшейся информации. Позже файлы были удалены из общего доступа.

Джон Хаммонд, исследователь из кибербезопасной компании Huntress, заявил телеканалу, что, анализируя эти данные, он наткнулся на базу с адресами электронной почты более 300 тысяч людей.

Ранее стало известно о том, что количество атакующих Россию прогосударственных хакерских группировок (APT) увеличилось почти вдвое. Приоритетными целями для хакеров остаются госведомства, научно-исследовательские институты, и производственные предприятия.

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