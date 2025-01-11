Стало известно о возможном ударе по центру пополнения ВСУ в Полтавской области

Подпольщик Лебедев: Центр пополнения ВСУ под Полтавой мог попасть под удар

Стало известно о возможном ударе по центру пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«По косвенным данным — десяток тяжело раненных притащили в городскую больницу, выселив гражданских больных, — прилетело в место, являющееся одним из многих центров, где разбитые на фронте подразделения получают пополнение. В том числе иностранных военных в качестве командиров», — заявил Лебедев.

Также он отметил, что ночью под удары со стороны Вооруженных сил России (ВС РФ) попали различные объекты в Кременчуге, Мартыновке, Буче и Кривом Роге.

11 января также сообщалось, что ВС России ракетами ударили по военному аэродрому в городе Александрия Кировоградской области.