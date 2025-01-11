Стало известно об умирающих каждый день британцах из-за ожидания помощи

Times: В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания помощи

Около 50 человек в день умирают в Британии из-за ожидания помощи в больницах, сообщает Times со ссылкой на проведенный анализ данных.

«По данным анализа, проведенного ведущими врачами, из-за задержек в оказании неотложной помощи ежедневно умирают около 50 человек», — отмечает издание.

Крупные больницы Великобритании сталкиваются с трудностями в связи с увеличением числа пациентов, страдающих от гриппа и других вирусных заболеваний в зимний период. В некоторых случаях время ожидания в отделении неотложной помощи достигает 50 часов.

В декабре 2024 года около 167 тысяч пациентов ждали помощи более 12 часов. Кроме того, в результате задержек в оказании медицинской помощи избыточное количество смертей в 2024 году увеличилось примерно до 16 тысяч.

В октябре прошлого года представители Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании порекомендовали врачам местной скорой помощи схему «брось и иди», которая по сути означает, что врачи могут бросать пациентов в больничных коридорах без завершения их госпитализации в угоду более серьезных вызовов для пациентов с инфарктами, инсультами и другими серьезными состояниями здоровья.