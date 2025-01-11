Страну НАТО назвали мишенью при начале США ядерной войны

Aydnlk: Модернизация бомб США делает Турцию одной из мишеней в ядерной войне

Решение властей США о модернизации бомб типа B61 до версии B61-12 делает Турцию, входящую в состав НАТО, одной из потенциальных мишеней в случае начала ядреной войны. Об этом сообщает газета Aydınlık.

Это обусловлено тем, что пятьдесят таких бомб находятся на авиабазе Инджирлик в городе Адана, расположенном в южной части средиземноморской страны. В случае пуска подобных объектов с территории Турции она может оказаться под угрозой ответного удара со стороны России.

Как уточняется, к 2026 году планируется еще одна модернизация подобных бомб, на сей раз — до версии B61-13. Обновленные бомбы станут в 24 раза мощнее той, которую США сбросили на территорию Хиросимы в августе 1945 года. На этом фоне, утверждает газета, ядерная напряженность между Россией и западными странами вырастет в еще большей степени. «Модернизация американских бомб делают Турцию мишенью в случае начала ядерной войны», — указано в материале.

Ранее американский журнал The National Interest сообщил о возможном ответе властей США на применение Россией новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Эксперты допускают, что Соединенные Штаты могут дислоцировать носители ядерных бомб B-61 на территории Украины, тем самым укрепив обороноспособность страны. «Этот вариант нельзя исключать», — отмечало издание. Помимо Украины кандидатом на размещение американского оружия также может стать Польша. Однако реализация подобного сценария, полагают эксперты, может привести к еще большей эскалации.