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13:34, 11 января 2025Мир

Трамп встретился с Цукербергом

Semafor: Трамп встретился с Цукербергом в резиденции Мар-а-Лаго
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп встретился с главой американской компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марком Цукербергом. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на источники.

Встреча прошла в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в американском штате Флорида. Подробности разговора не раскрываются.

Ранее Цукерберг заявил о завершении программы проверки фактов и снятии ограничений на высказывания в социальных сетях Facebook и Instagram (запрещенные в РФ соцсети; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, на площадках компании пришло время «восстановить свободу выражения».

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