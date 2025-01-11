Semafor: Трамп встретился с Цукербергом в резиденции Мар-а-Лаго

Избранный президент США Дональд Трамп встретился с главой американской компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марком Цукербергом. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на источники.

Встреча прошла в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в американском штате Флорида. Подробности разговора не раскрываются.

Ранее Цукерберг заявил о завершении программы проверки фактов и снятии ограничений на высказывания в социальных сетях Facebook и Instagram (запрещенные в РФ соцсети; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, на площадках компании пришло время «восстановить свободу выражения».