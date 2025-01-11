Умер сыгравший в «Слове пацана» актер

Актер Левченко, сыгравший в сериале «Слово пацана», умер в возрасте 72 лет

Актер театра и кино Михаил Левченко, сыгравший старика на рынке в популярном сериале «Слово пацана», умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил портал 76.RU со ссылкой на коллег артиста.

Сообщалось, что 9 января актера госпитализировали. Он скончался в больнице.

В Камерном театре Ярославля, где служил актер, добавили, что дату и время прощания сообщат позднее.

Левченко выходил на сцену Камерного театра Ярославля в ряде спектаклей, а также снимался в десятках фильмов и сериалов. В частности, он сыграл в сериалах «Напарники» с Сергеем Пускепалисом в главной роли, сериалах «Обитель», «Спасская», «Напарницы», «Переговорщик», «Чужая стая» и других. В картине «Слово пацана» он сыграл эпизодическую роль деда на рынке.