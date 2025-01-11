Уволившаяся из-за секс-скандала российская чиновница стала главой департамента

В Тюмени уволившаяся из-за скандала с сыном чиновница стала главой департамента

В Тюмени чиновница Светлана Субботина, которая уволилась с поста заместителя директора департамента по спорту и молодежной политике города в 2016 году из-за секс-скандала с участием ее сына, получила новую должность. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на анонимный источник в администрации города.

По данным инсайдера, Субботина станет исполняющей обязанности директора того же департамента. «Место уволившегося Борисевича временно займет Светлана Субботина. Пока в должности исполняющего обязанности», — заявил он.

В мае 2016 года российская чиновница уволилась по собственному желанию после того как в сеть попало видео с порновечеринки, в которой принимал участие ее сын. Как пишет Ura.ru, на тот момент юноша был несовершеннолетним. В ролике молодые люди позировали на фоне обнаженной девушки. В марте 2017 года Субботина вернулась на прежнюю должность.

Ранее сообщалось, что глава одного из поселков в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) узнал об интимных отношениях своей 12-летней дочери и устроил стрельбу в доме ее 15-летнего парня. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

