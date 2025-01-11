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15:23, 11 января 2025Путешествия

В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения

Росавиация: В аэропортах Самары и Ульяновска введены временные ограничения
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom  

В аэропортах Ульяновска и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.

Ограничения действуют в Ульяновске с 13.40 (мск), в Самаре — с 14.00 (мск).

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что это является приоритетной задачей.

Ранее ограничения вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. В период действия ограничений два самолета, которые выполняли рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.

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