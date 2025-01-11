В Чехии ответили Трампу на слова о НАТО

Президент Чехии Павел: расходы НАТО на оборону должны исходить из потребностей

Расчеты на оборону стран НАТО должны исходить из потребностей их армии, заявил в интервью «Радиожурналу» президент Чехии Петр Павел.

«Расходы стран НАТО на оборону не регламентируются пожеланиями кого-то из политиков, будь то президент Чехии или президент США. Эти расходы должны исходить из актуальных потребностей, которые, в свою очередь, рассчитываются на основе оценки угрозы безопасности для стран альянса», — подчеркнул он.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах добиться повышения военных расходов стран НАТО до пяти процентов от их ВВП. По его мнению, альянс не сможет выполнять задачи при расходах в два процента.