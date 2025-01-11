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12:29, 11 января 2025Бывший СССР

В европейской стране разгорелся скандал из-за празднующего 9 Мая замминистра

В Литве разгорелся скандал из-за празднующего 9 Мая заместителя главы Минфина
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Литве разгорелся скандал из-за празднующего 9 Мая заместителя главы Министерства финансов Валентина Гаврилова. Об этом сообщает издание LRT.

Замминистра финансов европейской страны ранее поздравлял своих подписчиков в социальных сетях с Днем Победы во Второй мировой войне. Гаврилов мотивировал это тем, что этот день важен для его семьи. По его мнению, важно проявлять уважение «к памяти дедов и других родственников». «Мы стараемся поддерживать эту традицию: 9 мая, а если не выходит, то 8-го или 10-го», — пояснил он.

Позиция Гаврилова не встретила понимания со стороны представителей офиса действующего президента Литвы Гитанаса Науседы. Там назвали поведение замминистра финансов непонятным и неприемлемым. Празднование 9 Мая Гавриловым не поддержали и представители Социал-демократической партии, членом которой тот является. Однопартийцы призвали его уйти в отставку.

Власти Литвы в большинстве своем не разделяют трепетного отношения России к Великой Отечественной войне. Еще в начале мая 2022 года мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призывал граждан не посещать советские воинские захоронения в День Победы. Он утверждал, что 9 мая — не тот день, который следует провести на Антакальнисском кладбище, являющемся одним из крупнейших захоронений солдат Красной армии в прибалтийской республике. По его словам, посещение подобных объектов «будет лить воду на мельницу, несущую вред Литве».

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