Мэр Вильнюса призвал не посещать захоронения советских воинов 9 мая

Мэр Вильнюса Шимашюс призвал граждан не посещать захоронения советских воинов 9 Мая

Литовским гражданам следует воздержаться от посещения советских воинских захоронений 9 мая, несмотря на отсутствие официального запрета. Об этом заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, сообщает РИА Новости.

По словам политика, 9 мая — не тот день, который «следует провести на Антакальнисском кладбище», одном из крупнейших захоронений солдат Красной армии в Литве.

«Ни славить советское, ни протестовать против славящих не надо, потому что это будет лить воду на мельницу, несущую вред Литве», — призвал Шимашюс.

Он также сообщил, что в этом году власти решили установить у могил информационные стенды, на которых будет представлен взгляд современной Литвы на события Великой Отечественной войны.

«9 мая изобретено Советским Союзом, это день пропаганды, он отмечается совсем с другими целями. Конечно, части людей, возможно, не хватает информации о 8 мая, о том, что празднует западный мир... Мы со своей стороны не будем чинить никаких препятствий бабушкам», — объяснил мэр цель инициативы.

Ранее литовские депутаты предложили сделать 9 мая «днем памяти жертв геноцида на Украине». В пояснительной записке к проекту поправок к закону о памятных датах они обвинили Россию в геноциде украинцев.