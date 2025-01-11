В Калифорнии неизвестные похитили военную технику с армейского склада

С армейского склада в Калифорнии украли оружие и три военных автомобиля

В Калифорнии с армейского склада в городе Тастин неизвестные украли оружие и три военных автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 8 января. Сотрудники заметили, что на нескольких камерах хранения нет замков и прорезан забор у парковки. Выяснилось, что пропали три военных автомобиля Humvee, восемь креплений для пулеметов, семь штативов для пулеметов, медицинское оборудование, 40 биноклей и 18 штыков.

Воры хотели похитить униформу, но не смогли взломать замок на этот склад.

Ранее вооруженный ножом мужчина попытался попасть в офис исполняющего обязанности премьер-министра Бельгии Александра де Кроо в Брюсселе.