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07:56, 11 января 2025Россия

В Крыму призвали Украину не рассчитывать на прощение Западом ее долгов

Смирнов предупредил, что Киеву больно аукнется помощь Запада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов обратился с призывом к Украине не рассчитывать на то, что Запад спишет имеющиеся у нее долги, сообщает РИА Новости.

«Ничего не проходит бесследно. Киеву придется заплатить за авантюру. Запад ничего не делает просто так и не прощает долга, который, как известно, платежом красен», — заявил он.

По его словам, Киеву больно аукнется их помощь, поскольку, когда настанет время, его союзники захотят заполучить свою долю от того, что осталось от республики. Смирнов уверен, что одна часть стран заинтересована в украинских полезных ископаемых, а другая — в ее территориях.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого рассказал ему о стратегических планах дальнейших боевых действий. Байден, в свою очередь, проинформировал Зеленского об ускорении процесса поставок Киеву оружия.

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