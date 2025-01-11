В Минобороны заявили о 40 тысячах уничтоженных украинских беспилотников с начала СВО

Минобороны сообщило, что с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 40 тыс БПЛА ВСУ

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили более 40 тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам рассказали в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что с 2022 года российские военные уничтожили 40 077 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 652 самолета, 283 вертолета, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 480 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, более 20 412 орудий полевой артиллерии и минометов и 30 156 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее стало известно, что российская авиация нанесла массированный удар с помощью авиабомб ФАБ-500 по силам ВСУ в Запорожской области. ВС РФ атаковали пункты временной дислокации украинской армии на ореховском направлении запорожского фронта, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

До этого сообщалось, что российские войска зачистили последний крупный опорный пункт в Дзержинске в ДНР. В городе остались только точечные очаги сопротивления.