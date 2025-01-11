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12:47, 11 января 2025Бывший СССР

Российская авиация нанесла массированный удар по ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил, что авиация ВС РФ нанесла удар по скоплению ВСУ в Запорожье
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская авиация нанесла удар по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

Он заявил, что авиация Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесла массированный удар авиабомбами ФАБ-500 по по живой силе и бронетехнике ВСУ, находившимся в оккупированной ими части Запорожской области.

Рогов добавил, что российские войска атаковали пункты временной дислокации украинской армии на ореховском направлении запорожского фронта и в пригороде на юго-востоке Запорожья.

Ранее стало известно, что ВС РФ зачистили последний опорный пункт ВСУ в Дзержинске (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике. В городе остались только точечные очаги сопротивления.

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