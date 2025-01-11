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14:14, 11 января 202569-я параллель

В России дважды спасли ехавшего на марафон в самое холодное место на земле туриста

В Якутии дважды спасли ехавшего на марафон в Оймякон туриста из Китая
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Службы спасения Якутии

В Якутии дважды спасли туриста из Китая, который поехал в одно из самых холодных мест на земле — в Оймякон — на марафон. Об этом сообщила служба спасения республики в Telegram-канале.

«Вечером 9 января, около 22 часов, проехав местность Кюбемя в 52 километрах от развилки с федеральной трассой, спасатели заметили съехавшую с дороги машину», — сообщили в службе спасения.

Машина, обнаруженная спасателями, стояла, накренившись, из-за чего существовала угроза опрокидывания. Внутри транспортного средства сотрудники МЧС обнаружили гражданина Китая — он, предварительно, не справился с управлением, так как на дороге было очень скользко из-за наледи. Спасатели отбуксировали машину.

Впоследствии выяснилось, что туриста до этого уже спасали в России сотрудники ГИБДД Таттинского района Якутии. Тогда в машине обледенели патрубки, из-за чего она чуть не замерзла — температура воздуха составляла минус 46 градусов.

Ранее разработанный специально для арктических условий вертолет Ми-8АМТШ-ВА совершил свой первый вылет и спас туриста в Мурманской области. Спасенный мужчина получил травмы на перевале Северный Чорргор Хибинского горного массива.

ЖЗЛ
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