В российском городе годовалый ребенок попал в реанимацию после падения на него телевизора

Во Всеволожске годовалый ребенок попал в реанимацию после падения телевизора

В российском городе годовалый ребенок попал в больницу после падения на него телевизора. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел девятого января в городе Всеволожске, Ленинградская область. «По недосмотру матери во время игры на мальчика упал телевизор», — заявил источник в беседе с телеканалом. При этом известно, что семья считается благополучной.

Впоследствии ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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