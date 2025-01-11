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23:51, 11 января 2025Ценности

В США девятилетняя девочка попросила мастера сделать ей татуировку с Трампом

В США девочка попросила мастера сделать ей на шее татуировку с Трампом
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: benjamin lehman / Unsplash

В США девятилетняя девочка обратилась к тату-мастеру с просьбой сделать ей на шее татуировку с избранным президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Тату-мастер и художник, известный в сети под ником Соса, поведал, что примерно год назад в его салон Black Onyx Empire Tattoo в Аризоне приехала семья с дочерью, которая попросила о татуировке. Уточняется, что в данном штате несовершеннолетние могут делать тату с разрешения родителей, причем они должны присутствовать во время процесса. Это правило было соблюдено, но мужчина усомнился в том, что сможет выполнить заказ, и убедил девочку сделать «более патриотичную татуировку» — флаг Соединенных Штатов на руке.

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После шквала критики в сети Соса оправдался, объяснив, что семья клиентки была родом из Турции, и у них есть традиция делать татуировки. Татуировщик добавил, что сначала пытался отказаться от выполнения заказа и попросил за работу 500 долларов вместо 80, но родители ребенка согласились и на это. В итоге они убедили его в том, что это действительно важно для их семьи.

«Они были очень благодарны за то, что оказались в Соединенных Штатах. Они просто были благодарны. Они сказали, что видят в Дональде Трампе героя. Я сказал ей прийти через год, если она все еще будет хотеть [набить] Трампа, пусть сделает, но подумает», — рассказал мужчина. Он уточнил, что спустя год несовершеннолетняя клиентка вернулась, однако делать тату на шее уже не захотела.

Ранее женщина сделала первую в жизни татуировку и столкнулась с приступами паники. Она объяснила, что захотела сделать татуировку на шее и попросила мастера изобразить глаз с длинными прямыми ресницами, похожими на солнечные лучи. После процедуры она увидела результат и пожалела о своем поступке.

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