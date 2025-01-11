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13:42, 11 января 2025Бывший СССР

В США оценили новое наступление ВСУ в Курской области

WP: ВСУ не добились успехов после начала нового наступления в Курской области
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не добились серьезных успехов после начала нового наступления в Курской области в начале января 2025 года. Об этом сообщает американская газета The Washington Post (WP).

В материале отмечается, что украинские солдаты в попытке прорвать российскую оборону столкнулись с массированным отпором и не смогли значительно продвинуться вглубь Курской области. «Россия неуклонно продвигается вдоль левого фланга и берет пленных», — резюмирует главный корреспондент WP на Украине Шивон О’Грейди.

Автор статьи утверждает, что в настоящее время преимущество находится на стороне российских военных. Перевеса удалось добиться в том числе благодаря переброске значительных сил в эпицентры боевых столкновений в Курской области. «Украина постепенно теряет (захваченные — прим. «Ленты.ру») территории на фоне стремления Россия вернуть их», — заключает О’Грейди.

По мнению аналитик Центра военно-морского анализа в Вирджинии Майкла Кофмана, удерживание украинскими солдатами захваченных территорий в Курской области все больше приобретает символический характер. «У Украины есть явный стимул удерживать Курск как можно дольше (...) и попытаться продемонстрировать, что у них все еще есть возможности для наступления в этой войне», — пояснил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в операции ВСУ в Курской области принимают участие в общей сложности порядка 60 тысяч солдат. Он также заверил, что западные союзники были заранее проинформированы о планах властей республики начать наступление в российском регионе.

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